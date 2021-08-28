"ДТЭК Энерго" Ахметова сократило убыток в первом полугодии в 32 раза

"ДТЭК Энерго" в январе-июне 2021 года сократило чистый убыток в 31,6 раза (на 14,83 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 0,48 млрд грн.

Согласно отчету компании, ее выручка за первое полугодие увеличилась на 15% (на 3,06 млрд грн) по сравнению с январем-июнем 2020 года – до 23,51 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом валовая прибыль составила 2,87 млрд грн против 0,42 млрд грн валового убытка за первое полугодие 2020-го.

В "ДТЭК Энерго" агентству уточнили, что на финансовых показателях компании положительно отразилось завершение в мае 2021 года реструктуризации займов.

Рост выручки в основном произошел за счет увеличения объемов отпуска электроэнергии на 14,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда действовали искусственные ограничения ТЭС на производство электроэнергии.

Кроме того, "ДТЭК Энерго" в первом полугодии 2021 года почти удвоил капитальные инвестиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,04 млрд грн.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" завершило 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн при выручке 47,235 млрд грн и валовой прибыли 4,783 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля и генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК".

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.