Запасы газа в хранилищах достигли 18 миллиардов кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превысили 18 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 27 августа 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 17,9% (на 2,73 млрд куб. м) – до 18,022 млрд куб. м.

Среднесуточный уровень закачки газа в мае составил 11,3 млн куб. м, в июне – 19,1 млн куб, м, в июле – 30,2 млн куб. м, в период с 1 по 27 августа – 32,2 млн куб. м.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отмечал, что Украина намерена войти в отопительный сезон 2021/2022 годов с запасами природного газа в своих ПХГ свыше 19 млрд куб. м.