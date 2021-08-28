США выделит Украине $60 миллионов оборонной помощи

Президент США Джозеф Байден уполномочил госсекретаря выделить финансовую помощь Украине в размере $60 млн США на оборонные изделия и военное образование.

Соответствующий меморандум обнародован пресс-службой Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение до $60 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение для оказания помощи Украине", – говорится в документе.

Напомним, в июне Министерство обороны США выделило дополнительные $150 млн помощи Украине для укрепления обороноспособности.