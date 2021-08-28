Ввод жилья в эксплуатацию вырос за полгода на 30%, – Госстат

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-июня 2021 года увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,79 млн кв. м.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что данные приведены с учетом жилья, введенного согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Согласно сообщению, в городах с начала года введено в эксплуатацию 3,28 млн кв. м жилья (68,4% общего объема), в сельской местности – 1,5 млн кв. м. При этом 41,8% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 57,8% – в домах с двумя и более квартирами, 0,4% – в общежитиях.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 62,3 тыс. квартир, при этом в городах – 47,6 тыс. квартир, в селах – 14,6 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 76,6 кв. м, в частности в одноквартирных домах – 157,1 кв. м, в многоквартирных – 55,9 кв. м.

В Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях по итогам первого полугодия введено в эксплуатацию 54,6% общего объема жилья, при этом в Киеве – 512,7 тыс. кв. м (10,7%).

Согласно статданным, сокращение объема ввода жилья зафиксировано в Запорожской, Ивано-Франковской и Луганской областях.

Показатели роста ввода жилья в январе-июне 2021 года к аналогичному периоду предыдущего года (с учетом временного порядка) составляют 120,5% (до 165,2 тыс. кв. м) для Днепропетровской области, 92,4%. (до 58,3 тыс. кв. м) – для Сумской, а также 101,8% для Киева.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, напоминает Госстат.