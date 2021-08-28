Сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Средняя цена по стране бензина А-92 28 августа снизилась на 3 копейки и составила 28,89 грн/л, бензин А-95 подешевел на 4 копейки – до 29,71 грн/л, а дизельное топливо – на 3 копейки – до 27,93 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Снижение цен стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть "Авантаж". Компания снизила цену на все виды топлива на 50 копеек: бензин марки А-92 подешевел до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л, ДТ – до 26,35 грн/л.

В сети "Автопорт" опустил цену только на бензины: А-92 подешевел до 29,98 грн/л, А-95 – до 30,53 грн/л, бензины и ДТ подешевели на 1-1,10 грн/л.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Овис", Mango и др. снизили цены на топливо в пределах 0,1-1 грн/л.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики Украины обнародовало на конец августа-начало сентября.среднюю стоимость бензинов в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива – 21,11 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 28,11 грн/литр.