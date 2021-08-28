"Нафтогаз Трейдинг" предложил лучшие ценовые условия на рынке газа, – эксперт

Предложения "Нафтогаз Трейдинг" являются уникальными среди всех поставщиков в Европе, как по цене, так и по условиям.

Об этом заявил директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя ценовую ситуацию на рынке газа, передает РБК-Украина.

"Нынешняя ситуация на европейском рынке демонстрирует важность для надежного обеспечения стран ЕС бронирования трейдерами мощностей ГТС Украины и переноса точки купли-продажи газа (с российского направления) на восточную границу Украины. Это создаст реальную конкуренцию на рынке предоставления услуг по транспортировке газа в интересах потребителей Украины и других стран Европы", – считает Владимир Омельченко.

В свою очередь, директор коммуникаций "Нафтогаз Украины" Максим Билявский сообщил в Facebook, что 55% производителей тепла и горячей воды для бытовых потребителей все еще не воспользовались заманчивым предложением от "Нафтогаз Трейдинг" – 7,42 грн/кубометр.

"Мы просим абонентов централизованного теплоснабжения убедиться, что их производитель имеет договор на поставку газа. Между тем в ЕС спотовая цена газа продолжает расти, и сегодня на хабе TTF составляет $490 или 13 230 грн за тысячу кубометров без учета транспортировки до границы Украины и других сборов", – отметил Билявский.

По его мнению, стабилизировать ценовую ситуацию на энергетическом рынке ЕС может увеличение объемов транспортировки газа через газотранспортную сеть Украины.

"Наша система, в отличие от "Северного потока-2" и других маршрутов, может оперативно реагировать на изменение рыночного спроса (благодаря газохранилищам), тем самым, ограничивая коридор колебания спотовых цен на газ, и соответственно уменьшая потребность в сжигании угля и снижая выбросы диоксида углерода", – подчеркнул Билявский.