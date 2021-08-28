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Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь

10 07218
Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь
ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на сентябрь цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 12 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что выше тарифа, действовавшего в августе, на 22 копейки.

Как сообщается на сайте компании, сейчас она в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

Как сообщалось, тариф "ГК "Нафтогаз Украины", как поставщика "последней надежды", в августе был установлен на уровне 11,78 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

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Топ коментарі

  • Артур Пирожков 0437828b
    Вы там в своем уме лишать нарид надежды!
    Он, нарид, поверил вашим обещаниям про конец эпохи (ну, и чтоб не Порошенко, само собой), а вы с ним вот так вот...
  • Vitua
    Что вы кипишуете,розводьте вместо свиней и кур собак,сплошной профит,собаки быстро растут,меньше жрут,продал,-оплатил газ за год,нет проблем,с прыбыли купите газ,а ещё на сдачу докупите себе мозгов,что бы потом правильно проголосовать... Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь - Цензор.НЕТ 3214 Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь - Цензор.НЕТ 9298
    Ау зебилы,хуже не будет... Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь - Цензор.НЕТ 9298
  • jklpqrs
    Надежда, мой компас земной...Суммы платежек, говорите, не должны повышаться?
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