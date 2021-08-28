Чиновники "Укрзализныци" в Харьковской области присвоили 2 миллиона, выделенных на зарплаты, – СБУ

Служба безопасности разоблачила чиновников одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Харьковской области, которые присвоили около 2 млн грн, выделенных на зарплату работникам.

Об этом сообщает пресс-служба Управление СБУ на Харьковщине.

"По материалам следствия, к схеме причастны должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания". В течение последних лет руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали", – говорится в сообщении.

Во время обысков на рабочих местах участников сделки правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.