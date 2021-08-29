Украина до конца года получит 22 французских вертолета для МВД

В Украину до конца 2021 года должно прибыть еще 22 вертолетов французской компании "Airbus Helicopters SAS" для нужд всех служб Министерства внутренних дел.

Об этом говорится в сообщении МВД.

"В рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности, к концу 2021 года планируется получить в общей сложности 22 вертолета для нужд всех служб МВД", - заявил начальник управления координации деятельности авиации МВД Александр Кашуба.

"В рамках подписанного контракта между Министерством внутренних дел Украины и компанией "Airbus Helicopters SAS" в Украину должно прибыть 55 вертолетов французского производства - Н125 для Государственной пограничной службы Украины; Н145 для Национальной полиции Украины; Н225 для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины", - также сказано в сообщении.

Отмечается, что все воздушные суда разные и приспособлены к выполнению различных задач подразделений МВД: аэромедицинской эвакуации, спасательных операций, поддержания общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана на государственных границах и поддержания порядка на дорогах.

По состоянию на 28 августа 2021 года в системе МВД уже работает 17 французских вертолетов: 2 типа Н125 для Государственной пограничной службы Украины, 5 типа Н145 для Национальной полиции Украины, 6 типа Н225 для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 4 типа Н225 для Национальной гвардии Украины.

В планах МВД активное развертывание системы обслуживания и ремонта вертолетов Airbus Helicopters в Украине. Центром технической поддержки станет город Нежин Черниговской области. Планируется, что в перспективе эта площадка будет обслуживать вертолеты и европейских партнеров.