"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за схода грузовых вагонов во второй раз за неделю

В движении пассажирских поездов в воскресенье, 29 августа, вновь произошли задержки из-за схода с путей грузовых вагонов в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

"Из-за схода четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1", – сказано в сообщении.

Из-за этого ожидается задержка продолжительностью до 2 часов следующих поездов: №72 Киев - Запорожье, №142 Мариуполь - Одесса, №120 Запорожье - Львов, №119 Львов - Запорожье, №116 Киев - Бердянск.

Как сообщалось, в четверг, 26 августа, во Львовской области сошли с путей вагоны грузового поезда, перевозившего щебень и железную руду, что также привело к задержке пассажирских поездов.