Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере".

Об этом говорится в указе №452/2021 от 28 сентября, который опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины поручено:

в трехдневный срок проработать вопрос по управлению публичным акционерным обществом "По газоснабжению и газификации "Донецкоблгаз" для гарантированного обеспечения природным газом потребителей региона;

в двухнедельный срок с целью обеспечения обоснованности и приемлемости параметров стимулирующего регулирования для операторов систем распределения электрической энергии: провести анализ методики оценки активов субъектов естественных монополий, субъектов хозяйствования на смежных рынках в сфере комбинированного производства электрической и тепловой энергии и по результатам внести предложения по ее корректировке с последующей корректировкой соответствующих тарифов операторов систем распределения; разработать действенный механизм обеспечения возможности введения временной администрации к субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в энергетической сфере, в случае угрозы нарушения безопасности поставок электрической энергии и/или нарушения такими субъектами лицензионных требований осуществления хозяйственной деятельности;

в двухнедельный срок осуществить анализ структуры собственности всех операторов систем распределения электрической энергии и поставщиков универсальных услуг и установить реальных конечных бенефициарных владельцев таких субъектов хозяйствования;

осуществить проверку достаточности выполненных мероприятий по отделению деятельности всех операторов систем распределения электрической энергии от деятельности по поставке электрической энергии и принять меры по недопущению функционирования вертикально интегрированных субъектов хозяйствования.

Кроме того, Кабмину и Фонду госимущества до 31 августа 2021 года поручено:

исключить из перечня объектов большой приватизации государственной собственности и перечня объектов малой приватизации государственной собственности принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии с последующим определением Министерства энергетики Украины органом управления такими пакетами акций.

завершить реализацию мероприятий по отделению деятельности операторов систем распределения электроэнергии, акции которых находятся в государственной собственности, и поставщиков универсальных услуг и осуществить передачу поставщиков универсальных услуг государственной формы собственности в управление "Энергоатому".

До 31 января 2022 года необходимо:

активизировать работу по повторному заключению договоров эксплуатации/аренды газораспределительных систем государственной формы собственности;

обеспечить проведение: 1) инвентаризации объектов газоснабжения всех форм собственности, которые используются для распределения природного газа; 2) проверить наличие правоустанавливающих документов на государственное имущество, используемое для распределения природного газа, и в случае необходимости их восстановления согласно результатам проведенной инвентаризации согласно абзацу второму этого подпункта; 3) инвентаризации земельных участков, на которых расположены объекты газотранспортной системы.

Также до 31 декабря 2021 года Фонд госимущества, Антимонополь6ный комитет и НКРЭКУ должны обеспечить проведение в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере распределения природного газа в части надлежащего хранения объектов газораспределительных систем государственной формы собственности.

Кроме того, до конца текущего года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацбанк должны утвердить Концепцию внедрения и развития рынка "зеленых" облигаций и утвердить план мероприятий по ее реализации.

В то же время Антимонопольный комитет с привлечением в случае необходимости правоохранительных органов обязан проверить соответствие действий:

газоснабжающих компаний на предмет соблюдения норм законодательства о защите экономической конкуренции во время подготовки и проведения отопительного периода 2020/21 года;

НАК "Нафтогаз Украины" на предмет соблюдения норм законодательства о защите экономической конкуренции при реализации природного газа, добытого субъектами хозяйствования, связанными с ним отношениями контроля.

Также поручено разработать и подать ряд законопроектов.