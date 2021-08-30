Украина получила 188 тысяч доз вакцины Pfizer от США

В Украину прибыли 188 370 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, безвозмездно предоставленные правительством США через инициативу COVAX.

Об этом сообщили в пресс-служба посольства США, передает Европейская правда.

"Соединенные Штаты привержены глобальной борьбе с COVID-19, и мы гордимся сотрудничеством с Украиной для расширения доступа к качественным и одобренным вакцинам от COVID-19 по всей стране", - отметила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

После прибытия в июле 2021 года вакцины Moderna, которые были переданы США Украине, эта партия увеличивает общее количество доз вакцины от COVID-19, которые США предоставили Украине на сегодняшний день в 2,2 млн доз.

Эти 188 370 доз вакцины Pfizer для Украины являются одной из первых поставок в рамках обязательств США предоставить 500 млн доз вакцины Pfizer Глобальному альянсу с вакцинам и иммунизации (GAVI) для распространения через инициативу COVAX.

Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы в рамках глобальных обязательств США в Украину поступит больше партий вакцин, следовательно Украина становится лучше подготовленной к борьбе с пандемией.

В посольстве напомнили, что за последний год правительство США выделило $55 млн на помощь Украине в борьбе с коронавирусом.