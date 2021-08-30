Разумков спрогнозировал кадровые перестановки в Кабмине осенью (обновлено)

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует на осень некоторые кадровое ротации в Кабинете министров Украины.

Об этом заявил Разумков в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер", передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Действительно, фамилии (министров) и так звучат, но я не думаю, что их сегодня стоит озвучивать. Но к ряду министров есть претензии как у Верховной Рады, как у профильных комитетов, так, я думаю, что и у общества. Поэтому некоторые ротации в Кабмине я лично также прогнозирую", – сказал Разумков.

При этом то, как быстро эти ротации произойдут и насколько массовыми они будут, спикер назвал вопросом дискуссий, позиции фракции "Слуга народа" и профильных парламентских комитетов.

"Но думаю, что осень будет достаточно эмоциональной", – добавил он.

В свою очередь заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уточнила, что более конкретная информация о возможных кадровых ротациях в Кабинете министров появится после начала очередной сессии Верховной Рады.

"Сентябрь расставит все по своим местам, и очевидно, что будут определенные кадровые изменения… Более вероятно, что во второй половине сентября может быть какая-то конкретика", – сообщила Кравчук.

Она напомнила, что шестая сессия Верховной Рады начнет работу с 7 сентября, после чего у парламентариев появится возможность обсудить вопрос кадровых ротаций в правительстве на уровне профильных комитетов, а также на заседании фракции "Слуга народа".

"Я не хочу говорить о фамилиях, потому что сейчас нет ни одного поданного заявления об отставке, имеется в виду увольнение по собственному желанию, и не начались консультации во фракции", – добавила Кравчук.

Кроме того, она отметила, что вероятно, на протяжении первой пленарной недели шестой сессии Рада сможет назначить нового руководителя комитета по вопросам правоохранительной деятельности вместо Дениса Монастырского, который стал министром внутренних дел.

"Я знаю этого человека, это хороший специалист, он сейчас работает заместителем, это представитель нашей фракции. Но опять-таки, корректнее, чтобы об этом говорил руководитель фракции", – сказала Кравчук.