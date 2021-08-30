В Украине зафиксировали 749 новых случаев COVID-19

На утро 30 августа в Украине зафиксировали 749 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 55 детей и 6 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 583 человека, умерло 18 пациентов, выздоровел – 291. Кроме того, совершили 18 658 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 284 940 человек, выздоровело – 2 206 683, летальных случаев зафиксировали 53 738, также провели 11 958 965 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 5 308 727 человек, за прошедшие сутки – 41 477. Полностью иммунизированы 3 622 915 украинцев.