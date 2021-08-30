Суд уменьшил долг "Укрзализныци" перед "Сбербанком" на $15,5 миллиона

Восточный апелляционный хозсуд 16 августа частично удовлетворил апелляционную жалобу АО "Укрзализныця" и уменьшил сумму задолженности, подлежащей взысканию в пользу "Сбербанка" с $56,1 млн до $40,55 млн.

Об этом сообщает Finbalance.

Апелляционный суд отметил, что суд первой инстанции "пришел к неправильному выводу о взыскании заявленных истцом ("Сбербанком") процентов за пользование кредитом, начисленных после окончания срока кредитного договора".

Речь идет о долгах "Донецкой железной дороги" по ряду кредитных договоров.

Отметим, что 19 января суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрзализныци" и оставил без изменений решение суда, которым было заменено госпредприятие "донецкая железная дорога" на "Укрзализныцю" как ответчика по данному делу.

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Как сообщалось, 27 мая "Укрзализныця" подписала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменения графика погашения задолженности перед банком с отсрочкой выплаты основной суммы долга до конца года.

27.07.2020 "Укрзализныця "заявляла, что украинская "дочка" российского "Сбербанка" реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл, подлежавшие погашению до конца июля. Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты со вступлением в окончательную силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком. Как уточнялось, реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО - 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и свыше 300 локомотивов).

Как уточняла УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т. ч. перед "Сбербанком" - 3,5 млрд грн, "ВТБ Банком" - 1,2 млрд грн.