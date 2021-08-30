"Автомобильные дороги Украины" отчитались об убытке на 73 миллиона

Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины", которое входит в сферу управления "Укравтодора", отчиталась о 73,5 млн грн убытков за первое полугодие 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные отчета компании, передает проект "Марлин".

В пояснительной записке предприятия убытки обосновываются рядом факторов:

недостаточным объемом доходов от выполнения дорожных работ;

расходами на содержание производственных баз, которые не используются в хозяйственной деятельности дочерних предприятий;

признание штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов, расчетов за газ и электроэнергию.

В состав "Автомобильных дорог Украины" входят 33 дочерних предприятия. За второй квартал 2021 года чистый убыток получили 18 из них. Наибольшие убытки понесли Луганский облавтодор – 7,9 млн грн, Ривненский – 7,2 млн грн и Черкасский – 7,2 млн грн. Наибольшую прибыль получили автодоры Николаевской области – 6,1 млн грн, Донецкой – 3,4 млн грн и Сумской – 3,2 млн грн.

Госкомпания "Автомобильные дороги Украины" управляет оздоровительным комплексом "Подилля" на Хмельнитчине и пансионатом "Дорожник" недалеко от Бердянска на Запорожье. Оба объекта также отчитались об убытках на 800 тыс. грн за второй квартал этого года.

По состоянию на июнь компания имеет долговых обязательств на 3,5 млрд грн. При этом за аналогичный период прошлого года эта сумма была меньше – 2,9 млрд грн.