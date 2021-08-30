Цены на газ в Европе превысили $600 за тысячу кубометров (обновлено)

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures в понедельник с началом торгов взлетела до $598 за тысячу кубометров, к вечеру она пробила отметку 49,26 евро за кВт.ч, или $600 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

В понедельник министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил о планах заключить с российским монополистом новый контракт на поставку природного газа, который будет действовать с 1 октября. По словам минситра, по новому договору Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию. Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС.

Отметим, что в минувшую пятницу торги закрылись на отметке $586 за тысячу кубометров. ООО "Газпром экспорт" на прошлой неделе перестало продавать газ на 2022 год на своей Электронной торговой платформе, что привело к очередному росту цен на европейских газовых биржах.

Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года был продан 23 августа. Далее – 24 и 26 августа – продавались только контракты на 2023 год.

По данным Bloomberg, изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.

Кроме того, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.