Контролеры "Криворожгаза" проверили показания более 24 тысяч счетчиков газа

Газораспределительная компания АО "Криворожгаз" с мая 2021 года проводит инвентаризацию показаний узлов учета газа, используя мобильное приложение "104.ua Контролеры". За 4 месяца контролеры провели сверку показаний счетчиков у 24 407 клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что согласно требованиям Кодекса ГРМ, АО "Криворожгаз" обязано осуществлять контрольное снятие показаний счетчика потребителя не реже одного раза в шесть месяцев. Процесс инвентаризации с фотофиксацией данных счетчика осуществляется сотрудниками компании с помощью специального мобильного приложения. Данные сразу передаются в клиентскую базу компании по лицевому счету клиента. Сверка длится несколько секунд, при условии обеспечения потребителями доступа к приборам учета.

В пресс-службе уточнили, что инвентаризация проводится для того, чтобы привести в соответствие фактические показания учета газа к начислениям. Неточности могли возникнуть из-за несвоевременно переданных данных потребителями. Контрольная фотофиксация позволяет избежать любых разногласий.

"Благодаря новому приложению "104.ua Контролеры" нам удалось упростить процесс контрольной сверки показаний счетчиков газа. В приложении контролер фиксирует не только показания прибора учета, но и его техническое состояние, что позволяет избежать любых неточностей. Данные автоматически передаются в систему, а сверка занимает всего несколько минут", – объясняет начальник отдела инспектирования АО "Криворожгаз" Татьяна Шеховцова.

Отмечается, что внедрение приложения "104.ua Контролеры" повысило качество клиентского обслуживания и модернизировало стандарты работы контролеров.

"На данный момент выполнено 23% плана инвентаризации, поэтому работа продолжается. Для устранения разногласий АО "Криворожгаз" призывает потребителей передавать показания счетчиков соответственно объему фактически потребленного газа и в установленные сроки - с 1 по 5 число ежемесячно", – говорится в сообщении.

В "Криворожгазе" сообщили, что наиболее популярными сервисами для передачи показаний является Личный кабинет на сайте 104.ua и чат-бот 7104ua в мессенджере Viber. Сервисы могут обслуживать до 25 лицевых счетов с одного устройства. Однако, это не исключает необходимости проверки данных контроллером в установленном порядке, но гарантирует учет системой переданных данных.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.