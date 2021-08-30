"Укрзализныця" в сентябре запустит на маршруты 9 купейных вагонов-трансформеров

С начала года "Укрзализныця" восстановила капитально-восстановительным ремонтом семь пассажирских купейных вагонов-трансформеров, которые курсируют в составе поезда № 737/738 Запорожье-Киев. Следующая партия из 9 таких вагонов будет выпущена в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный состав имеет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышный кондиционер, новые оконные блоки со стеклопакетами, ролетные системы для защиты от солнца. Также в купе установлены USB-розетки около каждого места, под столиками – специальные полочки для подзарядки телефонов, купе обустроены индивидуальными системами климат-контроля.

Отмечается, что это плановый ремонт, который стоит 16 млн грн, что почти вдвое дешевле приобретения нового вагона, средняя цена которого составляет около 30 млн грн.

Кроме того, "Укрзализныця" вместе с производственно-инжиниринговым предприятием "Рост" работает на разработкой концепции обновленного плацкартного вагона. В частности, он оснащен шторками приватности для каждой полки, в каждом вагоне также установлены пеленальные столики.

Этот вагон еще должен пройти испытания и доработку, после чего сможет стать серийным вариантом для ремонтов в 2022 году.

Всего до конца 2021 года "Укразлизныця" планирует провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов. Работы совершаются на собственных производственных мощностях.