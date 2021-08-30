Кабмин разрешил повторный аукцион по приватизации ОГХК

Повторный аукцион по продаже Объединенной горно-химической компании (ОГХК) будет проведен со стартовой ценой 3,7 млрд грн и на тех же условиях, что и первоначально объявленный в июне этого года.

Соответствующие правки в Порядок продажи объектов большой приватизации на период COVID-карантина внес Кабинет министров постановлением №906 от 26 августа, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным заместителя главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы (фракция "Слуга народа"), новый аукцион будет назначен на октябрь решением аукционной комиссии, которая заседает 30 августа.

Депутат, ссылаясь на источники, сообщила в Facebook, что из трех подавший на первый аукцион заявки претендентов один связан с Дмитрий Фирташем – бывшим арендатором горно-обогатительных комбинатов ОГХК, имеющим крупнейшие активы в титановой отрасли в Украине среди частных компаний.

"Еще один из претендентов – неизвестное украинское ООО, за которым не стоит ни один системный инвестор", – добавила Пидласа.

Она уточнила, что два из трех заявителей не смогли подать полный пакет документов, а один даже не сделал обязательный взнос для участия в аукционе, поэтому оба были дисквалифицированы, что и повлекло за собой отмену аукциона.

Как сообщалось, Фонд госимущества 27 августа отменил конкурс по продаже ОГХК. Как сообщалось, аукцион по приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) был запланирован на 31 августа и должен был стать первым в рамках возобновления так называемой "большой приватизации". Стартовая цена предприятия была определена на уровне 3,7 млрд грн.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса – инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко говорил, что предварительно приватизация ОГХК заинтересовала более 10 инвесторов, большинство из них – иностранные компании.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого-начало второго квартала 2021 года.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

ОГХК в 2020 году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом – до 369,18 млн грн, чистый доход за прошлый год сократился на 11,5% – до 3,13 млрд грн.