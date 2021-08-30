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Фонд госимущества назначил повторный аукцион по приватизации ОГХК на 29 октября

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Фонд госимущества назначил повторный аукцион по приватизации ОГХК на 29 октября
Аукционная комиссия Фонда государственного имущества Украины на заседании в понедельник определила новую дату приватизационного аукциона по продаже АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) – он пройдет 29 октября в 11:00.

Об этом сообщил заместитель главы Фонда Тарас Елейко, передает Интерфакс-Украина.

"Фонд государственного имущества выполнит поставленную задачу провести приватизацию ОГХК в 2021 году, именно поэтому мы обеспечили все возможности для потенциальных инвесторов, в том числе иностранных, принять участие в прозрачном аукционе", – отметил чиновник.

По его словам, потенциальные инвесторы будут иметь достаточно времени для того, чтобы качественно подойти к аукциону, в частности должным образом подготовить документы и направить заявки для участия в нем.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров дал разрешение на повторный аукцион по продаже ОГХК со стартовой ценой 3,7 млрд грн и на тех же условиях, что и первоначально объявленный в июне этого года. 

В то же время, по данным заместителя главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы (фракция "Слуга народа"), из трех подавший на первый аукцион заявки претендентов один связан с Дмитрий Фирташем – бывшим арендатором горно-обогатительных комбинатов ОГХК, имеющим крупнейшие активы в титановой отрасли в Украине среди частных компаний.

"Еще один из претендентов – неизвестное украинское ООО, за которым не стоит ни один системный инвестор", – добавила Пидласа.

Она уточнила, что два из трех заявителей не смогли подать полный пакет документов, а один даже не сделал обязательный взнос для участия в аукционе, поэтому оба были дисквалифицированы, что и повлекло за собой отмену аукциона.

Как сообщалось, Фонд госимущества 27 августа отменил конкурс по продаже ОГХК. Как сообщалось, аукцион по приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) был запланирован на 31 августа и должен был стать первым в рамках возобновления так называемой "большой приватизации". Стартовая цена предприятия была определена на уровне 3,7 млрд грн.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса – инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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