Socar продала заменившую окружение Медведчука в схеме поставок топлива из России компанию, – СМИ

Компания SNEL Energy Ltd стала новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

Это произошло вследствие смены конечных владельцев и названия Socar New Energy Limited, которая была оператором данных поставок до последнего времени, сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на источники на рынке.

Отмечается, что 19 августа украинские контрагенты Socar New Energy Limited были уведомлены о смене названия компании на SNEL Energy Ltd.

"Обращаем ваше внимание, что изменение наименования компании не свидетельствует об изменении стороны по договорам. Все обязательства SNEL Energy Ltd (ранее – Socar New Energy Limited) по заключенным вашей компанией договорам сохраняют свою силу", – говорится в письме.

По данным издания, изменение названия произошло вследствие смены бенефициаров компании, которыми ранее выступали Socar и трейдер с азербайджанскими корнями Maddox. Новые бенефециары SNEL Energy Ltd на данный момент неизвестны, однако ообеседник издания утверждает, что это европейские инвесторы.

По его словам, данные перемены автоматически означают выход азербайджанского бизнеса из проектов по поставке дизельного топлива и сжиженного газа "Роснефти", который стартовал в мае 2021 года.

"Поставка на сентябрь еще будет сформирована старой командой Socar New Energy Limited, с октября продажи перейдут к менеджерам SNEL Energy Ltd. Действующие терм-контракты будут выполнены в полном объеме", – сказал enkorr один из крупных импортеров ресурсов "Роснефти".

Также появление нового владельца означает выход азербайджанцев из проекта сети АЗС Glusco.

Как сообщалось ранее, Socar решил отказаться от проекта поставок российских нефтепродуктов в Украину и участия в проекте приобретения сети АЗС Glusco.

Socar заключил контракт с "Роснефтью" после вынужденного выхода из него компании Proton Energy Group в марте текущего года. В 2020 году на данный контракт пришлось 22% поставок дизтоплива и сжиженного газа на украинский рынок. Летом 2021 года стало известно о приобретении компанией Socar New Energy Limited сети АЗС Glusco, были начаты процедуры подачи документов для согласования сделки в Антимонопольном комитете Украины. Однако чуть позже Socar заявил о том, что не участвовал в приобретении Glusco.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

С 1 апреля также приостановаил поставки один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group, которая являлась крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который признал, что является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.