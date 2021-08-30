Активы Нацбанка за полгода сократились на 3%

По итогам первого полугодия 2021 года объем активов Национального банка уменьшился на 3% и составляет 1,29 трлн грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что уменьшение объема активов связано, в первую очередь, с погашением обязательств по кредитам, полученным от Международного валютного фонда, а также с переоценкой международных резервов в связи с укреплением курса гривни к иностранным валютам за указанный период.

В то же время, объем предоставленных банкам кредитов рефинансирования увеличился за этот период на 32% – значительный рост наблюдался в части портфеля долгосрочных работающих кредитов с одновременным сокращением портфеля краткосрочных кредитов.

В части обязательств Нацбанка за первые шесть месяцев 2021 года значительно выросли остатки средств банков (на 49%). Однако уменьшились средства государственных и других учреждений (на 31%), сумма депозитных сертификатов (на 4%).

"Результат деятельности Нацбанка за первое полугодие 2021 года без учета результатов переоценки финансовых инструментов составляет почти 20 млрд грн чистого дохода. Что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

Основной составляющей этого результата являются чисты процентные доходы в размере более 21 млрд грн. В то же время укрепление курса гривни к иностранным валютам и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению в начале года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн.

Как следствие, общий консолидированный результат НБУ за первое полугодие составляет 12 млрд грн убытка.

Однако, в регуляторе подчеркнули. Что консолидированные прибыль/убыток, отображенные в финансовой отчетности Нацбанка, – это не часть прибыли к распределению, которая подлежит перечислению к госбюджет.

Обязательство Национального банка в части прибыли к распределению, которая подлежит перечислению в бюджет, будет сформировано по итогам 2021 и обнародовано весной 2022 года.

"Прогнозные ожидания Нацбанка относительно суммы части прибыли к распределению за 2021 год, которая подлежит перечислению в госбюджет в 2022 году, – 13,6 млрд грн", – отметили в НБУ.

Окончательный объем части прибыли к распределению Национального банка, подлежащий перечислению в государственный бюджет, будет зависеть от фактических макроэкономических показателей в 2021 году и будет определяться после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУгодовой финансовой отчетности регулятора за 2021 год.

В Нацбанке напомнили, что в апреле 2021 года было перечислено в госбюджет 24,4 млрд грн по результатам работы в 2020 году.