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СБУ обнаружила схему присвоения пенсий для жителей оккупированных территорий

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СБУ обнаружила схему присвоения пенсий для жителей оккупированных территорий
Служба безопасности остановила масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для выплат пенсий в Харьковской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники "выплачивали" пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников. По предварительным оценкам, убытки государства в результате незаконных соцвыплат составляют почти 5 млн грн.

Следствие установило, что к скрутке с госсредствами причастны чиновники Пенсионного фонда и банка.

"Злоумышленники, используя служебное положение, вносили недостоверные ведомости в базу данных. В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий людям, которые находятся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карты и получали на них средства Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть которых, возможно, уже умерла", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, эта схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным данных, злоумышленникам удалось присвоить 5 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные скрутки с соцвыплатами.

Двум участникам схемы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Джерело:  СБУ
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