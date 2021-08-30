В киевском метрополитене произошел сбой в системе оплаты проезда

В киевском метрополитене в понедельник, 30 августа, возникли перебои в автоматической системе оплаты проезда, из-за чего возможны сложности с пополнением карт для оплаты проезда и покупкой одноразовых билетов.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" со ссылкой на КП "ГиВЦ", которое управляет системой оплаты проезда в транспорте.

"Из-за технических проблем с серверами автоматической системы оплаты проезда (АСОП) возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок", – сказано в сообщении.

При этом в коммунальном предприятии уверяют, что приобретенные заранее поездки срабатывают.

"Специалисты уже устранили причины технического сбоя. Система восстанавливает свою работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа", – обещают в КП "ГиВЦ".