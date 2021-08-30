Компания "Укравтодора" получила 74 миллиона убытка за полгода

Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины", входящая в сферу управления "Укравтодора", по итогам работы в первом полугодии 2021 года получила чистый убыток на сумму 73,5 млн грн.

Об этом говорится в отчете о выполнении финансового плана компании, сообщает проект Марлин.

В пояснительной записке к отчетности предприятия убытки обосновываются рядом факторов:

недостаточным объемом доходов от выполнения дорожных работ;

расходами на содержание производственных баз, которые не используются в хозяйственной деятельности дочерних предприятий;

признанием штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов, расчетов за газ и электроэнергию.

В состав ГАК "Автомобильные дороги Украины" входят 33 дочерних предприятия в регионах. За второй квартал 2021 года чистый убыток получили 18 из них.

Так, наибольшие убытки получили: Луганский облавтодор – 7,9 млн грн; Ривненский – 7,2 млн грн и Черкасский облавтодоры – 7,2 млн грн.

В то же время наибольшую прибыль показали автодоры Николаевской (6,1 млн грн), Донецкой (3,4 млн грн) и Сумской (3,2 млн грн) областей.

Государственная компания "Автомобильные дороги Украины" также управляет оздоровительным комплексом "Подолье" в Хмельницкой области и пансионатом "Дорожник" неподалеку Бердянска в Запорожской области. Оба объекта также отчитались об убытках на сумму 800 тыс. грн за второй квартал этого года.

По состоянию на июнь "Автомобильные дороги Украины" указали долговые обязательства на сумму 3,5 млрд грн. Причем по состоянию на аналогичную дату прошлого года эта сумма была меньше – 2,9 млрд грн.

С марта 2021 года обязанности председателя правления ГАК "Автомобильные дороги Украины" исполняет Тарас Петрушак, который в течение пяти последних лет занимал должности заместителя и первого заместителя начальника управления в государственном учреждении "Укрспортобеспечение".

Как сообщалось, по результатам 2020 года ГАК "Автомобильные дороги Украины" получила чистый убыток на сумму 130 млн грн.