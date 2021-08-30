Евросоюз приостановил финансирование программ в Афганистане

Европейский союз и его институты приняли решение заморозить программы по развитию Афганистана.

Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящий момент Европейский союз и его институты приняли решение, что наши программы по развитию (Афганистана, – ред.) будут заморожены и приостановлены до того, как станет понятным развитие ситуации и мы будем уверены, что на местах соблюдаются необходимые условия", – сказал спикер Еврокомисии.

Стано ответил на вопрос об отношении ЕС к призыву России не замораживать афганские золотовалютные резервы за рубежом и возможном участии Евросоюза в международной конференции по экономическому восстановлению Афганистана, предложенной Москвой.

"Я также могу вам напомнить, что многие члены "Талибана" находятся под санкциями ЕС в соответствии с санкциями ООН, и если это не изменится, Еврокомиссия не изменит своего решения. Мы не изменим позиции, пока не увидим заслуживающих доверия гарантий относительно действий "Талибана" в Афганистане в том, что касается его международных обязательств", – заявил представитель Борреля.

Он уточнил, что речь, в частности, идет об уважении основополагающих прав человека, особенно прав женщин и меньшинств.

"Дискуссии о том, как можно было бы управлять этой ситуацией, и вопросы о размораживании или дополнительном замораживании – все это будет обсуждаться с точки зрения данных критериев. Это станет одной из тем, которую поднимут министры иностранных дел (стран ЕС, – ред.) позднее на этой неделе во время встречи в Словении", – добавил Стано.

Как сообщалось, ранее Международный валютный фонд также приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ, включая около $440 млн новых валютных резервов.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена заблокировала доступ к счетам правительства Афганистана в американских банках, где размещены международные резервы центробанка Афганистана.