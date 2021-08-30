Запасы угля на складах ТЭС продолжают падать, – "Укрэнерго"

Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической, несмотря на снижение производства электроэнергии этим видом генерации на минувшей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы страны НЭК "Укрэнерго".

Так, по состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн угля, что на 4% меньше, чем утром 25 августа (750 тыс. тонн). В том числе запасы газового угля по сравнению с 25 августа снизились на 4,2% – до 480 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля – на 3,6%, до 240 тыс. тонн.

"Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа. В частности, газового угля накоплено в 2,4 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового – в 1,7 раза", – подчеркивается в сообщении.

При этом среднесуточное производство электроэнергии ТЭС на минувшей неделе уменьшилось на 8,6% – с 94,7 млн кВт-ч до 86,5 млн кВт-ч.

"Такое значительное уменьшение производства, прежде всего, связано с уменьшением потребления электроэнергии, а также увеличением генерации АЭС (+4,8%) и разгрузкой в ​​выходные", – отмечается в сообщении.

При этом в будни среднесуточное производство составило 93,8 млн кВт-ч, а в выходные – 75,6 млн кВт-ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 25% до 23%.

По данным "Укрэнерго", по состоянию на утро 30 августа в аварийном ремонте, по заявкам производителей, находилось 3 блока ТЭС мощностью 0,8 ГВт (на утро 25 августа – 3 блока мощностью 0,7 ГВт). Кроме этого, из-за отсутствия топлива не могут работать 18 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью 7 ГВт.

Как сообщалось, по данным Минэнерго, для прохождения предстоящего отопительного сезона Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля.