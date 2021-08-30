Нацбанк исключил из реестра три страховые компании

Национальный банк Украины (НБУ) исключил ЧАО "СК" Полис-центр", ОДО "СК "Бизнес страхование" и ОДО "СК" Финтех" из Государственного реестра финансовых учреждений из-за отсутствия у них действующих лицензий.

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 августа, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, ЧАО "СК" Полис-центр" имело семь лицензий на различные виды страхования, все они были аннулированы 13 августа 2021 года на основании заявления страховщика.

Согласно финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года, объем страховых премий компании составил 2 млн грн, а объем активов – 93,6 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования составила 0,009% общего объема. Компания занималась преимущественно страхованием имущества и страхованием грузов и багажа (грузобагажа). Доли страховых премий по этим видам страхования валовых премий компании составили соответственно 46,3% и 32,4%.

ОДО "СК" Бизнес страхование" имело 11 лицензий на осуществление деятельности, которые отозваны 17 августа 2021 года из-за невыполнения двух решений Национального банка о применении мер воздействия. Кроме того, страховщик не представляет Нацбанку финансовую отчетность с момента перехода к нему функций регулирования и надзора за рынком небанковских финансовых услуг.

ОДО "СК" Финтех" имело шесть лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг страхования по различным видам. Они аннулированы 28 мая 2021 года по заявлению компании.

Страховщик с 28 апреля 2021 года находится в состоянии прекращения деятельности согласно решению учредителей (участников). По информации, предоставленной компанией, в 2021 году не заключались новые договоры страхования и/или перестрахования и не имеет обязательств.

Национальный банк отмечает, что 21 апреля применил к ОДО "СК" Финтех" меру воздействия, временно остановив лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг за нарушение обязательных финансовых нормативов. На дату принятия решения об исключении из Государственного реестра финансовых учреждений компания не устранила указанные нарушения.

В НБУ напомнили, что после исключения из Государственного реестра финансовых учреждений компании теряют статус финансового учреждения.