Полицейские брали взятки за пропуск перегруженных фур на Херсонщине, – СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали преступную сему получения взяток с водителей перегруженных фур, которую организовали трое сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы схемы привлекли к ее реализации в качестве посредника местного предпринимателя.

"Дельцы требовали по 500 гривен с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку сверхнормативных грузов. Полицейские "проверяли" грузовик на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель - посредник", – сказано в сообщении.

По данным следствия, схема работала с октября 2020 года и приносила дельцам 25 тыс. гривен "прибыли" ежедневно.

"Сейчас два участника преступной группировки задержаны. Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и по местам проживания участников схемы", – сообщили в СБУ.

В ходе обысков изъято большое количество наличности, платежные карточки, по которым проходило большинство расчетов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрание им меры пресечения.