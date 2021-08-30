Минэнерго продлило действие "черного списка" на рынке электроэнергии еще на полгода

Аукционный комитет по продаже электроэнергии по двусторонним договорам принял решение продлить действие "черного списка" покупателей электрической энергии до 1 марта 2022 года.

Об этом во время заседания аукционного комитета заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, передает пресс-служба Минэнерго.

"С момента внедрения "черного списка", по данным ГП "Гарантированный покупатель", прекратились нарушения договорных условий со стороны участников рынка, которые стали основанием для внесения в этот список. "Черный список" показал свою эффективность как один из превентивных механизмов", – отметил Власенко.

Как сообщалось, 13 июля Аукционный комитет внес изменения в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на Товарной бирже "Украинская энергетическая биржа".

Согласно изменениям, продавец электроэнергии получил право инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двусторонним договорам купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен представить обоснованное заявление организатору аукционов – "Украинской энергетической бирже". Это решение действовало до 1 сентября.