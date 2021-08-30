Объем денежных переводов в Украину вырос за полгода на 24%,– НБУ

За первого полугодие 2021 года через системы перевода средств в Украину поступило 3,69 переводов на общую сумму $1,47 млрд (в эквиваленте), что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом средняя сумма одного денежного перевода выросла на 6,9% – с $374 до $400, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

В то же время из Украины было осуществлено 0,53 млн денежных переводов на общую сумму $290 млн, что на 36,8% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Сумма одного денежного перевода за границу увеличилась на 18,2% – с $462 до $546.

"Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов, соотношение между суммой средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств в пять раз превысила сумму средств, отправленных за ее пределы", – отмечают в НБУ.

Больше всего средств поступило в Украину из США, Израиля и Италии, а было отправлено из Украины – в Россию, Грузию и Турцию.

При этом в сфере трансграничных переводов лидерство сохраняют системы перевода средств, созданные нерезидентами. Через них осуществлено 88,68% переводов в Украину и 97,1% – из Украины.

В то же время объем переводов в пределах Украины с использованием систем перевода средств в январе-июне 2021 года составил 166 млрд грн, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 427 грн, что на 18,6% больше, чем в 2019 году (360 грн), а больше всего средств традиционно направлено в Киев.

Почти все переводы в пределах Украины осуществлялись через системы перевода средств, созданные резидентами (99,98%).

НБУ отмечает, что данные о денежных переводах приведены без учета переводов, осуществленных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также по неформальным каналам.