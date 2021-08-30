Британский ледокол James Clark Ross перешел в собственность Украины. ФОТО

Британский ледокол "James Clark Ross" после переоформления ряда документов окончательно перешел в собственность Украины, над судном поднят украинский флаг.

Как сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ), в ближайшее время судно отправится в Одессу.

"Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном. Верю, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан", – прокомментировал событие директор НАНЦ Евгений Дикий.

Как сообщалось, НАНЦ и учреждение "Исследования и инновации" Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба) 19 августа подписали акт о покупке Украиной ледокола "James Clark Ross". В июле Кабмин выделил на эти цели 244,51 млн грн.

Ледокол "James Clark Ross" был построен компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенди (Великобритания) и торжественно спущен на воду ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году.

В течение последних 30 лет ледокол выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Планируется, что судно откроет для украинских ученых новые возможности для проведения научных разведок, в частности исследования океанов и изменений климата в полярных регион.