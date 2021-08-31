Система оплаты проезда в киевском метрополитене возобновила работу после сбоя в понедельник

Автоматизированная система оплаты проезда в коммунальном транспорте Киева возобновила работу в штатном режиме.

Об этом позно вечером понедельника сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" со ссылкой на КП "ГиВЦ", которое управляет системой оплаты проезда в транспорте.

"Специалисты устранили причины технического сбоя. Сейчас система работает, и можно пополнить транспортные карты и приобрести разовые поездки в общественном транспорте. Коммунальное предприятие прощения за неудобства", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, перебои в автоматической системе оплаты проезда в киевском метрополитене возникли днем в понедельник, 30 августа.

В КП "ГиВЦ" обещали их решить в течении часа, однако вечером понедельника пассажиры все еще сталкивались со сложностями с пополнением карт для оплаты проезда и покупкой одноразовых билетов.