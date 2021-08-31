Глава Оператора ГТС прокомментировал контракт на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины

Новый контракт на поставку природного газа из России в Венгрию в обход Украины не оправдан экономически и является примером того, как "Газпром" диктует европейским странам, которые критически зависят от поставок российского газа, свои условия, включая маршруты поставок.

Об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вместо прямого маршрута РФ-Украина-Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрии, теперь газ будет идти по маршруту РФ-Турция-Болгария-Сербия-Венгрия, что значительно дольше. Понятно, что новый маршрут не может быть дешевле украинского, но "Газпром" удачно прячет транспортные расходы в конечную цену на газ", – отметил Макогон.

Он подчеркнул, что это станет очередным шагом на пути лишить Украину транзита газа.

"Финальная цель Кремля – ​​не считаясь с затратами, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину. Кроме того, транспортировка газа по новому маршруту будет требовать дополнительных расходов топливного газа, что увеличит выбросы СО2", – отметил глава Оператора ГТС Украины.

Он напомнил, что решением этой проблемы могло бы стать обязательство для "Газпрома" продавать газ на границах Энергосообщества, чтобы европейские трейдеры имели возможность самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки.

Как сообщалось, накануне министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил о планах заключить с российским монополистом новый контракт на поставку природного газа, который будет действовать с 1 октября. По словам министра, по новому договору Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию. Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС.

После этого цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures пробила отметку 49,26 евро за кВт-ч, или $600 за тысячу кубометров.