После скандала с поставкой турбин в Крым Siemens готов запустить в РФ производство новейших поездов
Об этом сообщил президент немецкого концерна в РФ Александр Либеров, передает российский Интерфакс.
"Есть разработки в этом направлении – платформа Mireo Plus H. Совместно с Deutsche Bahn в 2024 году уже планируется использование этого поезда, идет (тестовая эксплуатация, – ред.) на пилотном участке. Я разговаривал с руководством РЖД, мы договорились рассмотреть эту тему", – рассказал представитель компании.
"Тема водорода, наверное, будет уже "завтра", но понадобится какое-то время для разработки и создания инфраструктуры, а у Siemens есть полное решение всего цикла – от генерации до транспортировки, хранения водорода, заправки, и, естественно, сам поезд. Здесь у нас между Siemens Energy и Siemens Mobility уже идет активная работа", – отметил топ-менеджер.
По словам Либерова, с РЖД обсуждается вопрос использования таких составов на неэлектрифицированных участках.
При этом он не исключил, что возможна и локализация производства техники в России.
"У нас есть завод в Екатеринбурге (совместное предприятие "Уральские локомотивы" с группой "Синара" Дмитрия Пумпянского в Верхней Пышме Свердловской области, – ред.), поэтому я не вижу никакого препятствия для создания (там, – ред.) производства пассажирских поездов на водородном топливе", – добавил представитель Siemens.
Как сообщалось, в 2017 году электрические турбины, произведенные немецкой компанией Siemens, были поставлены в оккупированный Крым в обход европейских санкций.
В Siemens признал, что у компании есть существенные доказательства того, что все четыре газовые турбины, поставленные для проекта на юге России, были незаконно перемещены в Крым. Однако в немецкой компании обвинили в этом структуры российского "Ростеха"ю .
Из-за нарушений санкций Siemens могли бы угрожать штрафные санкции со стороны ЕС, однако о каких-либо мерах в отношении немецкой компании до сих пор не известно. При этом Россия успешно запустила электростанции в оборудованием Siemens в оккупированном Крыму.
Тогда Siemens также заявил о приостановке поставок энергетического оборудования российским госкомпаниям до выработки новых правил контроля, а также о планах пересмотреть существующие договоры. Однако уже в декабре 2017 года немецкий концерн Siemens, несмотря на скандал с поставками турбин в Крым в обход санкций ЕС, подписал контракт на строительство в России электростанции мощностью 495 МВт за 380 млн евро.