Немецкая компания Siemens обсуждает с ОАО "Российские железные дороги" вопросы поставок пассажирских поездов на водородном топливе и готова создать их производство в РФ.

Об этом сообщил президент немецкого концерна в РФ Александр Либеров, передает российский Интерфакс.

"Есть разработки в этом направлении – платформа Mireo Plus H. Совместно с Deutsche Bahn в 2024 году уже планируется использование этого поезда, идет (тестовая эксплуатация, – ред.) на пилотном участке. Я разговаривал с руководством РЖД, мы договорились рассмотреть эту тему", – рассказал представитель компании.

"Тема водорода, наверное, будет уже "завтра", но понадобится какое-то время для разработки и создания инфраструктуры, а у Siemens есть полное решение всего цикла – от генерации до транспортировки, хранения водорода, заправки, и, естественно, сам поезд. Здесь у нас между Siemens Energy и Siemens Mobility уже идет активная работа", – отметил топ-менеджер.

По словам Либерова, с РЖД обсуждается вопрос использования таких составов на неэлектрифицированных участках.

При этом он не исключил, что возможна и локализация производства техники в России.

"У нас есть завод в Екатеринбурге (совместное предприятие "Уральские локомотивы" с группой "Синара" Дмитрия Пумпянского в Верхней Пышме Свердловской области, – ред.), поэтому я не вижу никакого препятствия для создания (там, – ред.) производства пассажирских поездов на водородном топливе", – добавил представитель Siemens.

Как сообщалось, в 2017 году электрические турбины, произведенные немецкой компанией Siemens, были поставлены в оккупированный Крым в обход европейских санкций.

В Siemens признал, что у компании есть существенные доказательства того, что все четыре газовые турбины, поставленные для проекта на юге России, были незаконно перемещены в Крым. Однако в немецкой компании обвинили в этом структуры российского "Ростеха"ю .

Из-за нарушений санкций Siemens могли бы угрожать штрафные санкции со стороны ЕС, однако о каких-либо мерах в отношении немецкой компании до сих пор не известно. При этом Россия успешно запустила электростанции в оборудованием Siemens в оккупированном Крыму.

Тогда Siemens также заявил о приостановке поставок энергетического оборудования российским госкомпаниям до выработки новых правил контроля, а также о планах пересмотреть существующие договоры. Однако уже в декабре 2017 года немецкий концерн Siemens, несмотря на скандал с поставками турбин в Крым в обход санкций ЕС, подписал контракт на строительство в России электростанции мощностью 495 МВт за 380 млн евро.