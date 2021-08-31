Консульский отдел посольства Украины в Турции временно приостановил работу

Консульский отдел посольства Украины в Турции временно не будет работать до 12 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

Причины закрытия отдела не указываются.

"Посольство сообщает, что консульский отдел посольства Украины в Турции временно не будет работать. В связи с вынужденным закрытием с 31 августа по 12 сентября консульский отдел не будет осуществлять прием документов, а также выдачу готовых", – говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни или здоровью украинцев в Турции необходимо обращаться по телефону "горячей линии": +90 539 550 98 98.