Покупка валюты населением в августе превысила продажу на $250 миллионов, – глава Совета Нацбанка

По операциям физических лиц в августе наблюдается преобладание спроса над предложением иностранной валюты, с начала месяца чистая покупка инвалюты составила 250 млн.

Как отметил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook, такие показатели сократили чистую продажу населением иностранной валюты с начала года до $1,8 млрд.

"Закрепление тенденции к увеличению спроса населения на иностранную валюту будет ограничивать возможности данного сегмента рынка в поддержке баланса спроса и предложения на валютном рынке", – отметил он.

Также Данилишин отметил, что чистая продажа иностранной валюты Нацбанком на минувшей неделе составляла $20,5 млн, тогда как с начала года чистая покупка центробанком на межбанковском рынке составляла почти $1,2 млрд.

Международные резервы НБУ, с учетом полученных от МВФ средств по результатам распределения СПЗ, увеличились до $31,5 млрд, что позволило достигнуть 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критериям МВФ.

Кроме того, обменный курс на межбанковском рынке в течение недели находился по умеренным давлением в сторону послабления гривни, обесценившись на 0,9% до 26,9 грн/$.

"Это стало результатом преобладания спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, которое в среднем составляло $22 млн в день и формировалось прежде всего на сроковом сегменте рынка", – добавил Данилишин.

Как сообщалось, до августа продажа валюты населением стабильно превышала покупку. Так, объем продажи населением валюты в июле 2021 года вырос до $2,07 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,78 млрд. Согласно данным Национального банка, оба этих значения являются рекордными за время ведения соответствующей статистики.

В июне 2021 года чистая продажа валюты населением составила $427 млн, в мае – $342,12 млн, в апреле – $545,9 млн, в марте – $329,71 млн.

В феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.