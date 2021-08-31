Украина с 1 сентября запрещает въезд автомобилям из Приднестровья на номерах несогласованного образца, – пограничники

Автомобилям из Приднестровского региона Молдовы без согласованных или нейтральных номерных знаков с 1 сентября запрещается движение в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств", – говорится в сообщении.

Также Госпогранслужба уточнила все вопросы взаимодействия с подразделениями Государственной таможенной службы Украины относительно порядка отказа в пропуске указанных транспортных средств и подразделениями Национальной полиции Украины о порядке действий в случае выявления таких транспортных средств в пределах контролируемых пограничных районов.

Отмечается, что о данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата информацию довели молдавской стороне.