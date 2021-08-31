Госдолг увеличился до $93 миллиардов, – Минфин

Совокупный государственный долг Украины в июле 2021 года увеличился на 0,48% или на $0,44 млрд в долларах США и составил $92,96 млрд, при этом снизился на 0,6% в гривне – до 2,49 трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, прямой госдолг в июле этого года в долларовом выражении возрос на 0,59% – до $82,35 млрд, в гривневом – сократился на 0,48%, до 2,21 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 1,1% – до $45,52 млрд (в гривне – на 0,03% – до 1,22 трлн грн).

Гарантированный государством долг в июле в долларовом эквиваленте снизился на 0,37% – до $10,61 млрд, в гривне - на 1,47%, до 285,29 млрд грн, свидетельствуют данные министерства.

С начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 2,99% в долларовом эквиваленте и на 16,7% – в гривневом.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам июля выросла до 36,83%, в гривне - до 36,61%, однако доля в СПЗ снизилась до 12,99%, в евро до 12,99%, при этом доля обязательств в иене осталась на уровне 0,58%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в июле укрепился до 26,89 грн/$1 по сравнению с 27,18 грн/$1 в июне.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины понизило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 0,83 млрд грн – до 602,5 млрд грн. При этом пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь – 104,2 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.