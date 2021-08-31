РГК начала тестировать собственные газорегуляторные пункты для работы с газоводородными смесями

Региональная газовая компания начала водородные испытания шкафных газорегуляторных пунктов производства RGC Production с целью подтверждения готовности работы с газоводородными смесями с содержанием водорода до 20%.

Как сообщает пресс-служба компании, тесты продлятся месяц на полигонах в пяти областях Украины. Надзор за процессом тестирования продукции RGC Production проводит мировой лидер в сертификации и контроле качества процессов и продуктов "Бюро Веритас" (Bureau Veritas).

"В период с 25 августа по 22 сентября 2021 года на пяти водородных полигонах в Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях проходят испытания комплексов газорегуляторного оборудования на способность работы на газоводородных смесях. Все пункты редуцирования газа изготовлены на заводах RGC Production и оборудованы H2-ready регуляторами Pietro Fiorentini, которые имеют сертификат на работу с 20% смесью водорода от производителя", – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что тестирование газорегуляторных пунктов проводится для презентации оборудования RGC Production на международной выставке Enlit Europe как H2-ready и для дальнейшего экспорта продукции украинского производства в страны ЕС.

Кроме того, параллельно пройдут испытания узлов учета газа, газорегуляторных пунктов с узлами учета газа, ГРУ, ГРПБ как продукции, которая может работать с 20% газоводородной смесью.

Испытания проводятся на пяти наиболее распространенных типах ШГРП мощностью от 50 куб. м/ч до 350 куб. м/ч. Такое оборудование обычно используется для бытовых и небольших промышленных потребителей газа.

В компании пояснили, что перед испытаниями каждый пункт редуцирования газа продувается инертным газом и только после этого его заполняют природным газом или газоводородной смесью. На каждом комплексе сначала проводят все испытания на природном газе, а затем на газоводневий смеси. После чего проводится сравнение результатов.

На каждом из пяти полигонов будут проведены следующие эксперименты:

проверка предохранительно-запорных клапанов: на ШГРП постепенно повышают давление и в момент, когда происходит срабатывания предохранительного клапана, фиксируют показания давления;

внешняя проверка герметичности: заполненный газом ШГРП выдерживают в течение 12 часов под рабочим давлением. Периодически его обследуют на предмет утечек (сварные соединения, разъемные соединения, корпуса регуляторов давления, ПЗК, ПСК, газовые фильтры). В случае обнаружения утечек, фиксируют место утечки и концентрацию газа, зафиксированную прибором;

внутренняя проверка герметичности: на заполненном газом ШГРП осуществляют проверку герметичности регулятора путем изменения расхода газа через отладочную свечу, сначала - в сторону увеличения расхода, затем - в сторону уменьшения расхода газа;

проверка падения давления на газовом фильтре: на максимальном расходе газа измеряют значение перепада давления на фильтре;

мощность пунктов редуцирования газа в зависимости от типа: тип 2 – до 50 куб. м/ч, тип 3 – до 75 куб. м/ч, тип 4 – до 120 куб. м/ч, тип 5 – до 250 куб. м/ч и тип 6 – до 350 куб. м/ч.

Также омечается, что Бюро Веритас (Bureau Veritas), которое проводит надзор за процессом тестирования продукции RGC Production, предоставляет полный спектр услуг в области сертификации и аудита. Бюро Веритас проводит аудиты на соответствие требованиям международных стандартов, а также специфическим требованиям заказчиков в области качества, охраны труда и безопасности на производстве, экологии и социальной ответственности.

RGC Production – это группа современных автоматизированных заводов, которая начала работу в 2019 году. Сейчас в Украине работает уже два производства проекта во Львове и Днепре. Каждое имеет мощность до 1 250 газорегулирующих пунктов в год. Третий завод будет открыт в Виннице до конца 2021 года. Стратегия развития предусматривает создание еще трех производств - фитингов, кранов и полиэтиленовых труб.

Напомним, Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы у операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, обслуживающие более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.