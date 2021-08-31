Минэнерго предложило направить акциз на электроэнергию на погашение долгов по "зеленому тарифу"

Министерство энергетики рассматривает инициативу создания целевого фонда, аккумулирующего поступления акциза на электроэнергию, в том числе и "зеленую" (в случае принятия соответствующей нормы ресурсного законопроекта №5600), средства из которого можно было бы направить на погашение долгов на рынке электроэнергии, в частности перед производителями по "зеленому тарифу".

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Есть одна идея: весь акциз, который платят все генерации, переводить в целевой фонд. И, возможно, за счет него гасить долги, в частности "зеленых". Если так выйдет, и деньги будут собираться не в общем фонде госбюджета…, а будут фиксироваться в отдельном фонде, за счет которого и будут покрываться долги, то это будет нормально", – сказал Галущенко.

По словам министра, предложив рынку стабильные правила, при которых будут осуществляться расчеты, удастся найти взаимопонимание по вопросу установления акциза на зеленую электроэнергию с отраслью ВИЭ.

Вместе с тем он не стал прогнозировать вероятность утверждения парламентом соответствующей нормы ресурсного законопроекта №5600, предусматривающего введение для электроэнергии из ВИЭ акциза 3,2%, против чего категорически выступают профильные и бизнес-ассоциации.

Относительно перспектив проведения "зеленых" аукционов министр отметил, что работа в этом направлении ведется, хотя и выразил сомнение относительно их проведения в текущем году.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "ресурсный" законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ, в частности, предусматривает исключение электроэнергии из ВИЭ из группы товаров, на которые не распространяется акциз, что приведет к введению акцизного налога на "зеленую" электроэнергию на уровне 3,2%.

Подробнее о предложениях Минфина читайте в материале БизнесЦензора: Рада підтримала "ресурсний законопроєкт". Наскільки можуть вирости податки для бізнесу