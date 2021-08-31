Минобразования предложило выделить на программу развития сети общежитий 17 миллиардов

Министерство образования и науки разработало проект Государственной целевой социальной программы восстановления и развития сети общежитий для проживания соискателей образования высших учебных заведений на 2022-2026 годы с объемом финансирования 17,1 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба министерства, проект документа обнародован для общественного обсуждения.

"Проект постановления подготовлен МОН с целью обеспечения соискателей образования местами в общежитиях, улучшения условий проживания, учебы и отдыха, а также обеспечения доступности зданий, помещений и прилегающей территории общежитий для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения", – сказано в сообщении.

Для этого программой предусмотрены следующие меры:

восстановление и расширение сети общежитий (предусматривает ремонт и реконструкцию старых общежитий, строительство новых общежитий, достройку недостроенных общежитий);

создание безопасных условий проживания и обеспечения доступности общежитий (предусматривает проведение ремонта систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и канализации, модернизацию или установку систем противопожарной защиты, создание условий доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения);

создание комфортабельных условий проживания путем оснащения общежитий дополнительными удобствами (спортивными залами, стиральными комнатами, помещениями для самостоятельной работы, залами для тренинговой и групповой работы, оборудованными современной мебелью, с доступом к интернету);

увеличение количества общежитий гостиничного типа и повышенной комфортабельности;

внедрение энергосберегающих технологий, установка счетчиков на электроэнергию в жилых комнатах;

поэтапный процесс финансирования выполнения однотипных работ одновременно для всех определенных объектов высших учебных заведений соответствующей сфере управления.

Согласно расчетам министерства, в целом на реализацию программы потребуется 17,17 млрд грн из госбюджета, в том числе 2,54 млрд грн предложено предусмотреть уже в 2022 году. В дальнейшем ежегодное финансирование программы планируется увеличить до 3,01 млрд грн в 2023 году, 3,32 млрд грн – в 2024 году и 4,43 млрд грн – в 2025 году.

Из общей суммы на ремонт и реконструкцию общежитий планируется выделить 15,2 млрд грн, еще 1,9 млрд грн предложено направить на строительство новых общежитий. Объем и источники финансирования ряда других мероприятий в рамках программы в сопроводительных документах не определены.

Как сообщалось, 26 августу Кабинет министров утвердил Концепцию Государственной целевой социальной программы восстановления и строительства сети общежитий на 2022-2026 годы.

Согласно документу, Министерство образования совместно с органами местного самоуправления в трехмесячный срок должны подать проект программы для ее дальнейшего утверждения и имплементации.