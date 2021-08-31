"Ривнегаз" проверил 7,4 тысячи километров подземных газопроводов с начала года

С начала года 20 бригад комплексно-оборудованного обследования газораспределительной компании "Ривнегаз" проверили техническое состояние почти 7,4 тыс. км газопроводов Ривненской области.

Как сообщает пресс-служба компании, во время проведения ревизийно-профилактических мероприятий сотрудники компании обнаружили и ликвидировали 82 утечки газа, основными причинами негерметичности стальных газопроводов стали влияние естественных факторов и коррозийное повреждение.

В целом на данный момент комплексно-оборудованным методов проверили 73% газопроводов области из 10,2 тыс. км. Специалисты "Ривнегаза" обнаружили 553 случая коррозийного повреждения изоляционного покрытия. До конца года специалисты проведут профилактические плановые мероприятия еще на 2,8 тыс. км стальных газопроводах.

"Чтобы осуществлять бесперебойную доставку природного газа и безопасно эксплуатировать газораспределительную систему области, необходимо системно проводить диагностику сетей и проводить редизайн газопроводов. А это требует значительных капиталовложений, ведь даже незначительные повреждения газопроводов, которые мы обнаруживаем современными приборами, могут привести к аварийным ситуациям и потере дорогостоящего энергоносителя" – говорит технический директор АО "Ривнегаз" Александр Климчук.

В компании уточнили, что для своевременного обнаружения утечек газа и оперативной их ликвидации специалисты "Ривнегаза" используют в работе лазерные детекторы метана, трассоискатели, газоиндикаторы, оборудование для контроля состояния изолирующего покрытия газопроводов без вскрытия грунта.

После комплексного обследования газовых сетей специалистами компании принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации газопроводов и включения их в план капитальных ремонтов и реконструкции объектов системы газоснабжения.

Объем финансирования Плана развития газораспределительной системы АО "Ривнегаз" в 2021 году НКРЭКУ установила на уровне 85 млн грн без НДС. Почти 47% средств компания использует на восстановление газовых сетей.

"Компания планирует провести реконструкцию более чем 4,5 км газопроводов, заменить оборудование 13 газорегулирующих пунктов, реконструировать 35 шкафных газорегулирующих пунктов, капитально отремонтировать 31 существующую станцию электро-химической защиты газопроводов", – говорится в сообщении.

Напомним, АО "Ривнегаз" – газораспределительная компания, которая совершает свою деятельность на территории Ривненской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы у операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, обслуживающие более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.