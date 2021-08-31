НКРЭКУ отменит требование о закупке электроэнергии на рынке для "Укрэнерго" и облэнерго

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует отменить нижнюю предельную границу обязательной покупки электрической энергии для покрытия технических потерь на рынке "на сутки вперед" (РСВ) для оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" и операторов системы распределения.

Соответствующий проект постановления планируется рассмотреть на заседании регулятора 1 сентября, передает отраслевое издание ExPro.

Согласно обоснованию к документу, такое решение планируется принять из-за повышения цен на рынке "на сутки вперед". В частности, в августа цена электроэнергии на РСВ выросла на 44% по сравнению с июлем.

В НРКЭКУ отмечают, что отмена обязательной покупки электроэнергии оператором системы передач и операторами сетей распределения позволит обеспечит безубыточную деятельность участников рынка электрической энергии.

Как сообщалось, НКРЭКУ 8 августа снизила нижнюю предельную границу для покупки электрической энергии операторами для компенсации технологических потерь до 30%.

До этого ОСП и ОСР были обязаны покупать 95% электроэнергии для покрытия собственных технологических потерь, такое решение принимала НКРЭКУ на заседании 4 июля после рекордного падения цены на РСВ в объединенной энергосистеме Украины.