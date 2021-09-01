"Укрзализныця" запустит рельсовый автобус из Шепетовки в Каменец-Подольский

"Укрзализныця" договорилась с 14 объединенными территориальным общинами (ОТГ) Хмельницкой области о запуске рельсового автобуса между Шепетовкой и Каменец-Подольским через областной центр – Хмельницкий.

На линии будет работать рельсобус РА2 с отремонтированным салоном вместительностью 222 посадочных места, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию местного телеканала "Подольський".

Поезд будет курсировать с понедельника по пятницу.

"В Хмельницкий он будет прибывать в 8 часов утра, потом продолжит путь до Каменец-Подольского и вечером будет отправляться назад и приезжает в Шепетовку около 21:00", – сообщил в эфире телеканала директор филиала "Юго-Западная железная дорога" Артем Миронович.

Дорога между конечными точками маршрута в одну сторону составит семь с половиной часов, рельсобус будет делать 7 остановок, может развивать скорость до 100 км/час.

Минимальная цена билета составит 15 грн, максимальная – 102 грн.

"Благодаря переговорам, которые мы вели с руководством "Юго-Западной железной дороге", и подписанному меморандуму появится поезд, который очень нужен всем громадам. Меморандум подписывали 14 глав ОТГ", – заявил в эфире телеканала глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Запустить поезд планируют до конца текущей недели, сейчас его тестируют.