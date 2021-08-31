Для опреснения воды в Крыму России придется строить новые электростанции, – "Ростех"

Российская государственная корпорация "Ростех" прорабатывает варианты строительства заводов для опреснения морской воды в оккупированном Крыму мощностью 1 млрд кубометров в год, но для их запуска также необходимо будет решить проблему энергоснабжения.

Как пишет Коммерсант, сейчас "Ростех" подготовил несколько вариантов решения проблемы обеспечения оккупированных территорий водой.

По словам собеседников издания, оптимальный вариант включает строительство к 2030 году девяти заводов по опреснению воды: четыре из них общей мощностью 100 млн кубометров воды будут работать с использованием термального метода ("выпаривание"), а остальные пять –методом обратного осмоса, при котором морская вода процеживается через специальную мембрану.

Для их энергоснабжения потребуется создать 900 МВт новых мощностей электрогенерации на базе 36 газовых турбин.

"Только электростанции, по оценкам экспертов, могут обойтись в 78 млрд руб.", – подчеркивает газета. Они также будут потреблять около 600 млн кубометров газа в год.

Собеседники издания отмечают, что госкорпорация прорабатывает и другие варианты, такие как строительство только пяти заводов по технологии обратного осмоса.

При этом в "Ростехе" признают, что строить термальные, основанные на выпаривании, заводы, чтобы покрыть весь дефицит воды, сейчас нереально, поскольку для их питания понадобится 9 ГВт новых электрических мощностей, что "представляется невероятным".

Источники финансирования такого масштабного проекта пока не ясны, отмечает газета.

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"Сложность в том, что для создания установок требуется дорогостоящее импортное оборудование, а регион находится под санкционным давлением", – пояснила вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Караваева.

По ее словам, в странах, где применяется опреснение, оно решает точечные задачи и не способно решить проблему водоснабжения в большом масштабе.

Напомним, в октябре 2020 года власти РФ распорядились выделить на опреснение воды в оккупированных Крыму и Севастополе 8,2 млрд руб. Кроме этого, в 2021 году оккупационные власти власти запланировали построить новые сети для городского водохранилища Севастополя, а также завершить строительство очистных сооружений на юге города. На это предусмотрено 9,5 млрд руб. и 8,5 млрд руб. соответственно.