Полученные в ходе налоговой амнистии данные внесут в закрытый реестр, – глава Налоговой службы

Полученная в рамках одноразового добровольного декларирования информация останется в закрытом реестре и будет использована исключительно для данной процедуры.

Об этом на брифинге сообщил и.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников, передает Интерфакс-Украина.

"Вся информация, которая будет получена в рамках одноразового добровольного декларирования, останется закрытой в наших реестрах и будет использоваться исключительно для этой процедуры, ни для какой другой", – заверил глава Налоговой службы.

По словам Олейникова, 1 сентября в электронном кабинете налогоплательщика появится одноразовая форма для одноразовой добровольной декларации. Желающие смогут заполнить ее, подписать и направить в налоговую, после чего декларация подлежит камеральной проверке на протяжении 20 дней.

В ходе проверки налоговая должна подтвердить существование задекларированных активов, правильность применения ставок.

"Что касается защиты информации. За последний год налоговая служба заняла принципиальную позицию относительно неразглашения информации о налогоплательщиках, кроме как по их соглашению или по решению суда. У нас по этому поводу даже возникли проблемы с правоохранителями, мы даже, несмотря на судебное решение, которое мы, в конце концов, все равно выиграли, заняли такую позицию", – отметил Олейников.

Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц начнется с 1 сентября и продлится год, до 1 сентября 2022 года.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законов.