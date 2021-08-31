Минздрав готовит постановление о создании наблюдательных советов в медучреждениях

Министерство здравоохранения планирует до конца года разработать нормативную базу для создания наблюдательных советов в учреждениях здравоохранения.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает пресс-служба министерства.

"В настоящее время большинство учреждений здравоохранения вообще не имеет элементов корпоративного управления. Отсюда непонятное распределение средств, предоставленных им Нацслужбой здоровья, отсутствие планов развития учреждений и системная потребность контроля больницы со стороны владельца – местной власти", – отметил министр.

По словам Ляшко, создание наблюдательных советов помогло бы решить эти проблемы.

"Набсоветы – это современный и цивилизованный путь вовлечения в процесс развития учреждения здравоохранения всех стейкхолдеров – депутатов местных советов, департаментов здравоохранения, представителей медицинских коллективов, пациентских организаций. Это напрямую будет способствовать улучшению предоставления медицинских услуг. Минздрав уже разработал проект постановления правительства, к концу года он должен быть принят", – подчеркнул глава Минздрава.

Согласно сообщению, при подготовке документа специалисты Минздрава и международные эксперты изучили опыт корпоративного управления в медучреждениях европейских стран, который указывает, что набсовет должен также осуществлять организацию эффективного внутреннего аудита и контроля. Ожидается, что это будет действенным инструментом контроля руководителей больниц, качества предоставления услуг, а также влияния на них со стороны громад.

В частности, предложения Минздрава в этом направлении предусматривают:

расширение полномочий набсоветов с целью предоставления им возможности влиять на работу медучреждений, участвовать в избрании и увольнении руководства, проводить внутренний аудит медучреждения; -

назначение большинства членов набсоветов из числе представителей общественности с целью обеспечения независимости и прозрачности при принятии решений;

назначение членов набсовета на основе их квалификации и опыта.

Кроме того, для прозрачного формирования набсовета предусматривается создание конкурсной комиссии в составе девяти человек (представителей владельца медучреждения, структурного подразделения по вопросам здравоохранения и общественных организаций – по три человека).

Минздрав отмечает, что по результатам опроса более 500 учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности из 8 областей Украины, проведенного в рамках проекта USAID "Поддержка реформы здравоохранения", наблюдательные советы в более чем 80% этих заведений до сих пор не были созданы.