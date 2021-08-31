Фонд гарантирования повторно выставил на продажу кредиты "Мисто Банка" с самолетами в залоге

Фонд гарантирования вкладов физлиц повторно выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" права требования ликвидируемого "Мисто Банка" по кредитным договорам, в залоге по которым находится административное здание в Киеве и два самолета.

Как сообщает пресс-служба Фонда, стартовая цена лота составит 109 млн грн, торги пройдут 16 сентября по голландской модели (на понижение цены).

Обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору выступает административное здание в Киеве общей площадью 888,2 кв. м, расположенное на ул. Шулявская, а также воздушные судна McDonnell Douglas DC-9-82 (MD-82) 1989 года выпуска и Boeing 737-500 1992 года выпуска.

Как сообщалось, Фонд гарантирования 14 июля уже выставлял указанный лот на торги со стартовой ценой 108,6 млн грн.

Напомним, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Перед этим НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.